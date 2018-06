Tenta di scassinare l'auto, ma viene sorpreso dalla guardia giurata: in fuga tra i campi

Stava cercando di scassinare la serratura di un'automobile in sosta, quando è stato sorpreso da una guardia giurata della Rangers impegnata in zona. È successo verso le 3 di domenica notte, in via Udine a Jesolo.

In fuga

Il malvivente, dopo essersi accorto della vigilanza, si è subito dato alla fuga in mezzo ai campi, facendo perdere le proprie tracce. Al contempo è stato lanciato l'allarme alla centrale operativa del 113, che ha inviato sul posto una volante, sebbene il delinquente avesse già fatto perdere le proprie tracce.