Fermati tre scatolettisti a San Marco, sequestrati 1.400 euro

Si erano piazzati dietro a piazza San Marco. Cercavano di truffare i turisti attratti dalle vincite facili dei finti giocatori. La polizia, però, dopo averli osservati a lungo e pedinati, li ha messi in trappola. Sono finiti nei guai, martedì mattina, tre scatolettisti macedoni, fermati dagli agenti del commissariato san Marco.

Due hanno cercato di scappare

Il gruppo è stato bloccato evitando disagi tra la folla di turisti. Il primo, trovandosi in una zona dalla quale era difficile fuggire, è stato fermato senza difficoltà mentre gli altri due hanno cercato di scappare. La loro fuga è stata breve, visto che sono stati bloccati mentre scendevano i gradini del ponte dei Bareteri, in direzione San Marco.

Sequestrato il denaro

I tre, L.A., 47enne con precedenti per ruffa, rapina e inosservanza di provvedimenti e contravvenzioni varie, M.R., 42enne e M.B., 27enne, sono stati denunciati. Durante la perquisizione la polizia ha sequestrato loro 1.400 euro in contanti. Il questore di Venezia Vito Danilo Gagliardi ha emesso nei loro confronti il foglio di via obbligatorio da Venezia. Non potranno più tornare nel territorio comunale per tre anni.