Primi giorni di primavera, rispuntano gli scatolettisti: diverse segnalazioni agli Scalzi

Tornano gli "scatolettisti" sul ponte degli Scalzi. Bande bene organizzate che invogliano i passanti a giocare, facendoli inizialmente vincere e poi truffandoli. Il trucchetto è sempre lo stesso, fatto sta che qualcuno che ci casca c'è sempre. E loro riescono a fare affari d'oro, soprattutto con il gran viavai che c'è a Venezia. Diversi residenti hanno segnalato la presenza dei "soliti noti" giovedì, complice probabilmente la bella giornata di sole e l'inizio della primavera, che porta una maggior presenza di turisti.

Banda sfuggevole

Con il loro piccolo kit del "truffatore" si posizionano nelle zone a più alto afflusso della città, come appunto l'area della stazione. Di solito si muovono in gruppo, posizionando sentinelle ai piedi dei ponti e in luoghi strategici per allontanarsi non appena arrivano le forze dell'ordine. A volte i residenti cercano di mettere loro i bastoni tra le ruote, e intanto allertano le forze dell'ordine. Polizia, carabinieri e Municipale cercano di intervenire, ma la banda è veloce e organizzata ed è difficile coglierla in flagrante.