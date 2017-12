A Venezia tornano gli scatolettisti: fanno soldi a palate, tensione con i residenti

La tensione c'è stata, anche perché sta aumentando il numero di veneziani che mal digerisce la loro presenza sul ponte dell'Accademia o sul ponte degli Scalzi. Sono tornati gli scatolettisti in città e in queste ore stanno pure facendo soldi a palate, visto che il centro storico è preso d'assalto dai turisti. In ripetute occasioni da giovedì scorso al 31 dicembre hanno fatto capolino con il loro piccolo kit del "truffatore" posizionandosi nelle zone di maggior transito della città, come l'area della stazione ferroviaria e l'Accademia appunto.

La banda

Gli scatolettisti sono per la maggior parte italiani e si muovono in gruppo, posizionando sentinelle ai piedi dei ponti e in luoghi strategici per allontanarsi non appena arrivano le forze dell'ordine. Come detto, però, i residenti si stanno facendo sempre più pressanti nel mettere loro i bastoni tra le ruote: tra filmati amatoriali, avvertimenti ai turisti di allontanarsi per non rischiare di perdere i loro soldi, nelle ultime ore si è registrato più di un momento di tensione. Polizia, carabinieri e Municipale, oltre agli altri Corpi in divisa, sono intervenuti costantemente. Ma questa banda è veloce e organizzata, difficile coglierla in flagrante.

