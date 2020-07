«Si ritrovano, bevono e sfasciano tutto»: la denuncia dei residenti di via Baseggio

Si ritrovano dal pomeriggio fino a tarda sera, a volte anche nel cuore della notte. Bevono alcolici, lasciano immondizia in giro, spesso sfasciano quello che si trovano a tiro. Forse per una ragazzata, forse perché offuscati dall'alcol. Ieri sera l'ennesimo episodio di degrado al parco giochi di via Baseggio a Spinea: la situazione sta sfuggendo un po' di mano e da molto i residenti invocano dei controlli più rigidi. Ci hanno pensato gli attivisti della pagina facebool Occhio Spinea, questa volta, a ripulire l'area, lasciata per l'ennesima volta in condizioni pietose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I residenti

«Invadono l'area riservata ai bimbi, - spiegano i residenti - bevono, mangiano, fanno schiamazzi». E poi lasciano residui ovunque. È così che i genitori non si sentono sicuri a portare i propri figli piccoli a giocare, e la zona «è piena di bulli».