Domani gli scioperi e la marcia per il clima

L'appuntamento per gli attivisti, studenti e non, è alle 8.30 di venerdì nel piazzale della stazione ferroviaria di Venezia. Dopodiché il corteo si muoverà presumibilmente lungo Strada Nuova. È un altro dei "fridays for future", giornate in cui studenti di tutto il mondo disertano le lezioni scolastiche e manifestano per chiedere ai governi misure contro il cambiamento climatico e il riscaldamento globale. L'iniziativa è stata annunciata ieri con degli striscioni appesi ai quattro ponti sul Canal Grande riportanti lo slogan "uniti per il clima". E potrebbe richiamare migliaia di persone.

Marcia per il clima

La marcia ha già l'appoggio ufficiale di una parte della politica e dei sindacati. Cgil Venezia ha annunciato che ci sarà una sua delegazione e ha esposto uno striscione al di fuori della Camera del Lavoro in via Ca' Marcello, a Mestre, sottolineando «il costante impegno nella lotta per coniugare la difesa del lavoro con quella dell'ambiente». Anche Articolo Uno sarà «a fianco dei giovani che manifesteranno, che non si rassegnano e chiedono alla politica scelte immediate e risolute». Da segnalare poi l'appoggio istituzionale del ministro Fioramonti, il quale nei giorni scorsi ha invitato le scuole a considerare giustificabili le assenze degli studenti per la mobilitazione mondiale contro il cambiamento climatico. Sta ai singoli istituti, comunque, decidere come muoversi.

Scioperi

Lo sciopero, che coinvolge tutto il settore dell'istruzione e della ricerca, potrebbe avere ripercussioni anche all'università Ca' Foscari, che infatti ha diffuso una nota per precisare che nella giornata di venerdì sono assicurati solo i servizi essenziali. Sciopero indetto da Usb anche per i dipendenti di Veritas (la raccolta dei rifiuti non è garantita), mentre, a Venezia e provincia, non sono coinvolti i trasporti.