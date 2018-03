L'8 marzo scatta lo sciopero contro la violenza sulle donne: autobus e vaporetti a rischio

Vaporetti, tram e autobus a rischio giovedì prossimo per uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale Usb Lavoro Privato per rendere "tangibile" l'impegno contro la violenza sulle donne. In questo modo, a livello nazionale, l'Unione sindacale di base ha risposto all'appello di "Non una di meno" proclamando un'astensione generale dal lavoro di 24 ore. Uno sciopero che toccherà i vari settori dell'economia e dei servizi, ma che potrebbe avere ripercussioni soprattutto nel trasporto pubblico locale lagunare, dove Usb ha un certo peso. Per questo motivo il Gruppo Avm ha messo in guardia in una nota i cittadini annunciato l'iniziativa sindacale, che potrebbe interessare anche il personale dei punti vendita Venezia Unica.

"Soliti" servizi garantiti

"Nel servizio automobilistico e tranviario saranno garantite le consuete fasce orarie dalle 6 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29 - dichiara l'azienda - Nel giorno precedente e successivo allo sciopero, il servizio terminerà regolarmente alle 2.30 dell’8 marzo per poi riprendere alle ore 3.30 del 9 marzo. Per quanto riguarda il settore navigazione saranno garantiti i consueti servizi minimi". Questo per quanto riguarda i servizi garantiti, per il resto saranno possibili cancellazioni e rimodulazioni delle corse sia in laguna che in terraferma. Per aggiornamenti meglio consultare nei prossimi giorni i canali social di Avm/Actv e il sito ufficiale del gruppo.

Lo sciopero coinvolgerà tutte le città italiane

Lo sciopero di Usb Lavoro Privato coinvolgerà tutte le città italiane, dove sono previste azioni, picchetti, piazze tematiche e presìdi durante la mattinata di giovedì, oltre che cortei pomeridiani. I lavoratori dovranno sottostare alle limitazioni imposte dalle franchigie elettorali, che impediscono ad alcuni settori di fermare la produzione nei 5 giorni che seguono il voto del 4 marzo.