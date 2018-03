Sciopero contro la violenza sulle donne: trasporti "a rischio" ma le corse Actv ci sono

Una giornata caratterizzata da numerosi punti interrogativi, soprattutto per i pendolari, quella di giovedì. In occasione dell'8 marzo, infatti, la sigla Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero della durata di 24 ore aderendo alle iniziative di sensibilizzazione delle associazioni in prima linea contro le differenze di genere e la violenza sulle donne.

La situazione in laguna

Una motivazione "sociale" che potrebbe però avere conseguenze soprattutto sui servizi di trasporto pubblico, anche se l'agitazione coinvolge tutte le categorie (ospedali, università, raccolta rifiuti per esempio. Actv, attraverso i propri canali social, per quanto riguarda il settore navigazione ha fatto sapere che, oltre ai servizi minimi garantiti, ha predisposto collegamenti della linea 2 ogni 20 minuti da San Zaccaria al Tronchetto (7.19 da San Zaccaria, 7.16 dal Tronchetto) e linea 3 da piazzale Roma per Murano Colonna dalle 6.50 ogni mezz'ora. La 5.1, invece, dal Lido per Fondamente Nove dovrebbe essere effettuata ogni 20 minuti.

In terraferma

Per quanto riguarda la terraferma, il 6L urbano dovrebbe viaggiare da Correnti (Marghera) per Venezia alle 9.02; 10.02; 11.02. Itinerario inverso alle 9.40 e 10.40. Le corse sono annunciate di volta in volta in base al personale disponibile: la linea 3 dell'urbano Mestre, per esempio, correrà alle 10.07 e alle 11.07, itinerario inverso alle 10.10 e 11.10. Il 7 urbano Mestre potrà contare su una corsa da Venezia e 2 da Spinea in mattinata, mentre il 6 urbano scatterà da piazzale Roma alle 9.50 e da Spinea alle 10.40. "Nutrito" il numero di passaggi del 4L, con una corsa più o meno ogni 20 minuti verso Mestre centro e viceversa. In circolazione anche il 32H e il 24H urbano Mestre. Oltre che la linea 2, con 5 corse in 2 ore in una direzione e 4 nell'altra. Per quanto riguarda la linea 19, bus in movimento da Venezia per via Altinia alle 9.52, 10.32, 11.32. Nel senso inverso alle 10.02-10.22-11.02-11.22-12.02. Per tutti gli aggiornamenti seguire gli aggiornamenti social pubblicati da Actv.