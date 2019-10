Sciopero del personale Actv, ecco quando

Il personale Actv incrocia le braccia. La sigla SGB - Sindacato Generale di Base ha indetto uno sciopero nazionale di 24 ore, che interesserà il settore di navigazione e automobilistico dalle 2.30 del 25 ottobre alle 3.30 del 26. Per il servizio tranviario e automobilistico urbano ed extraurbano saranno come di consueto garantite le fasce orarie dalle 6 alle 8.59 e dalle 16.30 alle 19.29.

Servizi minimi di navigazione

Per quanto riguarda il servizio di navigazione saranno garantiti i consueti servizi minimi di collegamento con le isole e i principali terminal cittadini. In via sperimentale la linea 17 di Nave Traghetto (Ferry-boat) tra Tronchetto e Lido sarà garantita all’interno dei servizi minimi con 6 coppie di corse (partenze da Lido San Nicolò alle 6.40, 8.20, 10, 16.40, 18.20, 20 e partenze da Tronchetto alle 7.30, 9.10, 10.50, 15.50, 17.30 e 19.10). Al di fuori delle fasce orarie di garanzia e dei servizi minimi, Actv informa che saranno organizzati servizi ulteriori secondo la disponibilità di uomini e mezzi. La funicolare terrestre People Mover sarà regolarmente operativa.