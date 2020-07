Tre ore di sciopero del personale Actv sabato 11 luglio

Actv ha comunicato che sabato 11 luglio 2020, dalle 11 alle 14, è stato proclamato uno sciopero aziendale di 3 ore che potrà interessare i servizi di trasporto di navigazione, automobilistici e tranviari: le corse dei vaporetti, degli autobus e dei tram potrebbero saltare o viaggiare con ritardo, causando disagi all'utenza.

La fascia oraria indicata si riferisce agli orari di rientro e uscita dei mezzi da e per i depositi aziendali. Di conseguenza, le ultime corse regolari prima dell’inizio dello sciopero e le prime successivamente alla sua fine sono programmate tenendo in considerazione il tempo necessario per raggiungere il capolinea di partenza. È regolare, invece, il servizio people mover.

Le ultime corse garantite prima dell’inizio dello sciopero e le corse con cui riprenderà il servizio in modo regolare saranno pubblicate online nei prossimi giorni. Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti actv.it e avmspa.it.