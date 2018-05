Gli scioperi mandano in tilt l'aeroporto: decine di cancellazioni, passeggeri a terra

Gli scioperi dei controllori di volo dell'Enav (e non solo), proclamati a livello nazionale per martedì 8 maggio, hanno avuto ripercussioni anche all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Grossi i disagi per i viaggiatori, che si sono visti annullare numerosi voli nel corso della giornata: alle 13 la conta segnava 49 cancellazioni negli arrivi sui 149 programmati e 47 in partenza sui 137 operati.

Nel dettaglio, l'astensione dal lavoro ha coinvolto in tutta Italia le società di handling aeroportuale (dalle 10 alle 18), gli operatori di Enav, l'ente nazionale degli assistenti di volo (dalle 10 alle 18) e le società di vigilanza e security dalle 13 alle 17.