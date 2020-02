Lo sciopero delle maestre ferma la scuola di Camponogara

«Altissima l'adesione allo sciopero». Il sindacato Cub (Confederazione unitaria di base) ha commentato l'astensione lavorativa degli insegnanti precari di oggi, 14 febbraio, in tutte le scuole del Veneto e del Veneziano. La scuola primaria Manzoni di Camponogara è rimasta chiusa. E ai cancelli è spuntato uno striscione di solidarietà delle famiglie e degli scolaretti in segno di vicinanza alla condizione di precarietà delle maestre. Un grande cuore non a tema con la festa dell'amore di oggi ma in segno di apprezzamento per il lavoro delle loro insegnanti.

La questione delle graduatorie ad esaurimento

Il governo ha messo a concorso poco più di 20 mila posti «mentre ne servirebbero 150 mila. Sono inaccettabili anche gli aumenti stanziati dal governo per il rinnovo del contratto della categoria: gli insegnanti italiani sono quelli meno pagati d'Europa e sono quelli che lavorano più ore rispetto a tutti i colleghi degli altri Stati europei». Sciopero anche per i diritti dei diplomati magistrali: un riconoscimento abilitante all'insegnamento scolastico per chi lo ha conseguito entro il 2001, ma che impedisce di fatto a centinaia di insegnanti in Veneto di essere inseriti nella gae (graduatorie ad esaurimento) ai fini della stabilizzazione. Una situazione per anni senza soluzione. «Un'ingiustizia patita dai lavoratori ma anche dai bambini che a Venezia e in tutto il Veneto continuano a passare da una maestra precaria all'altra a causa di norme e cavilli incomprensibili e assurdi».