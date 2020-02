Ventiquattro ore di sciopero all'aeroporto del personale Aviation Services

Inconvenienti e rallentamenti sono previsti per 24 ore all'aeroporto Marco Polo di Tessera per lo sciopero proclamato dai lavoratori della sigla sindacale Cisl dei Trasporti, domani 7 febbraio. Sono gli operatori del servizio bagagli, trasporto e caricamento merci, dell'assistenza ai clienti. L'astensione del personale della società di handling Aviation Services, allo scalo veneziano, parte all'una della notte tra giovedì e venerdì e va avanti fino alle 24 di venerdì.

Venerdì nero

«Turni di lavoro insostenibili, un'organizzazione che rende impossibile per i dipendenti organizzare la propria vita famigliare e personale, carenza di personale con carichi di lavoro insopportabili». Una condizione che alimenta un turn over alto del personale, che appena capito il clima, spiega il sindacato, spesso si licenzia. Impossibile un confronto con i vertici della società perchè le relezioni industriali sono totalmente assenti. Per questo, e perchè altri scioperi fatti da poco non hanno dato alcun risultato sulle rivendicazioni portate avanti, Fit Cisl ha proclamato 24 ore di astensione, che riguardano i servizi negli aeroporti a livello nazionale, e quindi locale. «Minacce e forzature nei confronti del personale non comandato che aderisce allo sciopero non sono accettabili - dice Ivano Traverso della Cisl Trasporti - sono condotte antisindacali perseguibili per legge».