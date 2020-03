Parte lo sciopero in Fincantieri, Fiom: «Se l'azienda non si ferma, lo facciamo noi»

«Non ci sono le condizioni per il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza in emergenza coronavirus, per più di 4 mila addetti. Da tempo lo diciamo, chiedendo la sospensione delle lavorazioni non strettamente necessarie in Fincantieri». Così Michele Valentini della Fiom veneziana interviene sullo sciopero iniziato oggi, giovedì 12 marzo, di due ore, ma che potrebbero diventare 8 già domani, ai cantieri di Porto Marghera.

«Il cambio turno per i dipendenti - di cui ha parlato Actv per via dell'affollamento dei mezzi che si è verificato nei giorni scorsi - lo avevamo chiesto noi - dice il segretario provinciale della categoria - Così da poter garantire una maggior sicurezza per i dipendenti in mensa, negli spogliatoi, sul lavoro. Ma quando le distanze non possono essere rispettate e le mascherine non sono disponibili, non si può andare avanti - dice - Se la produzione non si ferma, allora ci pensiamo noi».

Il problema riguarda, come emerso, anche per i trasporti pubblici. «Quando un lavoratore è fuori dai tornelli, non è che quello che gli succede dopo a Fincantieri non interessa più - dice Valentini -. Avrebbe potuto pensarci la società e organizzare un servizio di trasporto privato», visto che chiamando in causa l'Amministrazione comunale sulla questione, sembra non si riesca ad avere un rafforzamento delle corse, per ora. Situazione sotto controllo e in sicurezza negli impianti chimici e in Raffineria, a Porto Marghera. In alcuni comparti attivato il telelavoro, fanno sapere i sindacati. Si è proceduto con ferie e permessi in maniera concordata e in ottemperanza a quanto previsto dai decreti per l'operatività delle produzioni.