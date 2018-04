I genitori dichiarano lo sciopero della mensa: "Serve qualità, stop cibi in scatola e surgelati"

I genitori continuano a battersi per ottenere pasti migliori per i figli. Nessuna risposta dagli organi competenti (a partire dall'amministrazione veneziana) alle proteste e alle proposte avanzate finora, e così riparte lo sciopero della mensa. Lunedì mattina mamme e papà veneziani hanno mandato i piccoli a scuola con il cibo preparato a casa, iniziativa avviata per opporsi alle condizioni della gara dell'appalto per il prossimo triennio (almeno) di ristorazione scolastica. "Già l'80% degli istituti ha aderito - spiegano i rappresentanti dei genitori - Ben oltre le aspettative". E nei prossimi giorni potrebbero aumentare. "Oltretutto, nonostante le disdette, molti pasti sono comunque arrivati - rilevano - Segno che vengono preparati presto la mattina, molte ore prima dell'ora di pranzo".

"Nessuno ci bada? Pranzo da casa"

"Da anni segnaliamo che il pasto dei nostri figli sta progressivamente peggiorando - dichiarano - Abbiamo anche prodotto un documento di 80 pagine con proposte di miglioramento della mensa, presentandolo all'amministrazione". Risultato? "Nessuna delle proposte dei genitori è stata accolta nel capitolato pubblicato qualche settimana fa dal Comune: la gara prevede solo 7 punti su 70 a favore della qualità e il capitolato non ha recepito le principali richieste, che riguardavano anche i tempi di preparazione dei pasti o l'uso di prodotti non extra Ue. Abbiamo chiesto che la gara venga modificata e che l'assessore ci riceva, ma ad oggi non siamo stati richiamati".

Richieste: prodotti freschi e di stagione

La Rete commissioni mensa di Mestre e Venezia ricorda le proprie richieste principali: eliminare cibi di quarta gamma (ortaggi freschi e naturali ma tagliati e pronti all’uso) e quinta (precotti, comunque senza conservanti o condimenti); limitare i surgelati, utilizzare pesce fresco, fornire le stoviglie, escludere le produzioni extra UE e privilegiare quelle nazionali, posticipare le lavorazioni in orari più vicini al momento del pasto. In teoria c'è tempo fino al 2 maggio, data di scadenza della gara.