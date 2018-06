Secondo giorno di sciopero Tnt e FedEx a Marcon, Filt: "Tutto fermo tranne le griglie"

Conservano lo spirito goliardico e la voglia di farsi forza, i lavoratori di Tnt e FedEX di Marcon, per il secondo giorno in sciopero e presidio nelle sedi del Veneziano, dove i lavoratori si dicono decisi a non fermare la lotta, finché da parte delle aziende, come chiesto dalla stessa Regione Veneto giovedì, non ci sarà un ritiro dei licenziamenti. Insieme al sindacato Filt Cgil gli operatori hanno organizzato una grigliata, al riparo dal sole cocente sotto gli ombrelloni montati davanti ai cancelli.

Piano "lacrime e sangue"

Le ditte di spedizioni e trasporti in tutta Italia hanno annunciato un piano "lacrime e sangue", fatto di tagli, licenziamenti, trasferimenti, e accorpamenti di sedi, che potrebbero costare il posto a centinaia di lavoratori, e questo, afferma la Filt Cgil Venezia, pur in assenza di una crisi economica delle società.

"È ottimo il risultato ottenuto dopo due giornate di sciopero - scrive Marcello Salbitani Filt Cgil Venezia - e l'adesione quasi totale dei lavoratori e delle lavoratrici delle due filiali di FedEX e Tnt di Marcon. Giovedì abbiamo inviato una rappresentanza in Regione per affrontare i problemi di queste aziende, che da poco si sono fuse. Un accorpamento che ha portato poi alla decisione di licenziare più di 300 persone, con 150 trasferimenti, per camuffare altrettanti licenziamenti."

"Quello che sta accadendo - spiega Salbitani - è illegittimo poiché si utilizza denaro pubblico per lasciare senza lavoro persone che in realtà potrebbero benissimo lavorare, ma solo per logiche tendenti alla massificazione dei proventi, e alla ottimizzazione degli utili, si penalizzano lavoratori molto qualificati. Il vero obiettivo dei licenziamenti, a nostro avviso - dice Salbitani - è quello di inglobare i dipendenti in cooperative. Alcune di queste società negli ultimi anni si sono comportate in modo scorretto rispetto ai diritti dei lavoratori. La Filt Cgil Venezia sarà presente al tavolo nazionale del 4 e 5 giugno a Roma, con l'azienda, per cercare di cambiare rotta, altrimenti continueremo con pesanti azioni di mobilitazione".