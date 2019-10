Oggi sciopero dei trasporti

Chi si muove con i mezzi pubblici (e di conseguenza anche gli altri) oggi potrebbe trovarsi in difficoltà: per venerdì 25 ottobre è proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interessa anche i trasporti, compreso il personale Avm/Actv e quello delle compagnie ferroviarie. Per i servizi tram e bus (anche extraurbano) sono garantite, come di consueto, le fasce orarie dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Per il servizio di navigazione, invece, sono garantiti i consueti servizi minimi di collegamento con le isole e i principali terminal cittadini. Verso metà giornata il dato dell'adesione è piuttosto alto: più del 50% nel settore navigazione, circa il 75% per l'automobilistico.

Situazione simile per quanto riguarda il trasporto ferroviario: giovedì 24 e venerdì 25 ottobre i treni i potrebbero subire ritardi, cancellazioni o variazioni secondo tra le 21 del 24 ottobre e le 21 del 25 ottobre: vale per il personale di RFI, Trenitalia, Italo, Trenord e TPER. Tutti i treni a lunga percorrenza potrebbero subire variazioni, mentre per i treni regionali e suburbani sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Lo sciopero nazionale è indetto dai sindacati Cub (Confederazione Unitaria di Base), Sgb (Sindacato Generale di Base), Si-Cobas (Sindacato Intercategoriale COBAS) e Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana).