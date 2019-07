Sciopero del trasporto pubblico: a rischio treni e autobus

Sciopero del trasporto ferroviario, previsti anche in Veneto ritardi, variazioni o cancellazioni. Il personale di Trenitalia incrocerà le braccia, come segnalato da Cgil, Cisl e Uil Trasporti mercoledì 24 luglio 2019, dalle 9.01 alle 17.01. Si tratterà di un'agitazione che non riguarderà solo i treni regionali, ma anche quelli a lunga percorrenza.

Treni e bus

Lo stato di agitazione interesserà anche Actv. Il servizio di navigazione e automobilistico urbano (bus e tram di Mestre, Lido e Chioggia), si fermerà dalle 10 alle 13, mentre quello extraurbano (comprese le tratte urbane delle linee extraurbane), sarà fermo dalle 19.30 alle 22.30. Non sarà inoltre garantita la corsa delle 17.45 della linea 8E Mestre - Treviso, effettuata dall’azienda Mom di Treviso.

I motivi dello sciopero

I motivi dello sciopero vanno ricercati nel difficile rapporto, sempre più teso, tra gli esponenti di governo e i sindacati. «Per la prima volta nella storia più recente – afferma il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio – il Governo che si contraddistingue per l’assenza di risposte strategiche, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali e lo ha fatto solo per sporadici incontri per la gestione delle singole crisi. A seguito di questo bisogno di scelte – chiede il dirigente nazionale della Filt Cgil – si deve aprire un confronto punto per punto su infrastrutture, politica dei trasporti e regole ed arrivare alla sottoscrizione di un Patto per i Trasporti che parta dall’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci».