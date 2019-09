Disagi in vista per i pendolari, sciopero di Trenitalia: ecco quando

Disagi in vista per i pendolari veneziani, seppur limitati per chi utilizza il trasporto pubblico per recarsi sui posti di lavoro. Le segreterie sindacali di Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno infatti proclamato uno sciopero del personale mobile della Direzione passeggeri regionale Veneto di Trenitalia. I dipendenti incroceranno le braccia nella giornata di domenica 8 settembre, dalle 9 alle 17.

