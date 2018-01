Il Carnevale minato dallo sciopero: domenica i dipendenti Trenitalia incrociano le braccia

Dopo il rinvio, c'è una nuova data. Le segreterie regionale Veneto dei sindacati Filt, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno infatti proclamato uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Veneto di Trenitalia. Dalla mezzanotte e fino alle 21 di domenica prossima, 4 febbraio, quindi, i dipendenti di Ferrovie dello Stato incrociano le braccia.

Sciopero a Carnevale

Inevitabili i disagi per i passeggeri, considerando che l'agitazione è stata confermata in una giornata da bollino rosso per gli accessi in città, con i turisti che si riverseranno in laguna, e in particolar modo in piazza San Marco, per la prima domenica di eventi nel salotto della città. Per intendersi, quella del volo dell'Angelo.