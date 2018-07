Sciopero dei treni, i numeri della giornata: a Venezia ha circolato il 70% dei mezzi

Il 70% dei treni ha regolarmente circolato nella giornata di domenica.

Sciopero

Scongiurata dunque l'ipotesi del maxi blocco del traffico su rotaia: sono questi i dati forniti da Trenitalia per lo sciopero che ha interessato il weekend del 21 e 22 luglio. A incrociare le braccia il gruppo Fs italiane ma anche dipendenti di Trenord e Italo Treno. Non si sono registrati particolari disagi, dunque, per chi si è messo in viaggio con le ferrovie anche nel Veneziano.