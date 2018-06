Disagi in vista per i pendolari veneti, nuovo sciopero del personale Trenitalia

Possibili disagi in vista per chi viaggia in treno. La segreteria di Venezia e Verona del sindacato Orsa, infatti, ha proclamato uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Veneto di Trenitalia dalle 9 alle 17 di domenica prossima. Sono quindi possibili, per i viaggiatori, disagi dovuti a eventuali disservizi che potrebbero verificarsi per l'assenza del personale. Ad essere maggiormente interessati dallo stato di agitazione saranno turisti diretti in laguna e lavoratori. Le Frecce circoleranno come di consueto regolarmente.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Venezia usa la nostra Partner App gratuita !