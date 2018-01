Sciopero treni a lunga percorrenza, ma possibili disagi anche per le corse regionali

Il personale della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia di Venezia Mestre incrocia le braccia. Possibili disagi, quindi, martedì dalle 9 alle 17, per uno sciopero indetto dale segreterie regionali del Veneto Filt, Fil, Uilt, Fast, Ugl e Orsa. Per i treni a lunga percorrenza interessati dalla manifestazione è stato predisposto uno speciale programma di circolazione, che comprende e integra i servizi essenziali previsti in caso di sciopero.

Possibili disagi anche per i Regionali

Potranno verificarsi anche cancellazioni o variazioni per i treni regionali, in Veneto e nelle regioni limitrofe, salvaguardando comunque le relazioni a maggiore traffico viaggiatori. "L’agitazione sindacale - spiegano da Trenitalia - potrà comportare ulteriori modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione".