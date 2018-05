"Turni massacranti e niente garanzie", gli addetti alla vigilanza proclamano sciopero

Turni sempre più lunghi (per un totale di 45 ore a settimana), lavoro a chiamata, niente garanzie e niente aumenti. Sono le motivazioni che hanno indotto la Filcams Cgil di Venezia, insieme a tutti gli Rsu/Rsa provinciali, ad aderire allo sciopero nazionale della vigilanza privata in programma il 4 maggio. I rappresentanti dei lavoratori, infatti, giudicano "inaccettabili le richieste effettuate dalle associazioni datoriali durante l'ultimo incontro avvenuto a Roma".

Servizi sguarniti

Il sindacato informa che in tutti i luoghi di lavoro "non saranno garantiti i servizi di vigilanza privata per 24 ore. Le guardie giurate lasceranno sguarniti, oltre alle zone stradali notturne e diurne, i furgoni porta valori e tutti i posti fissi come porto, petrolchimico, sede della Regione, ospedali". Unica eccezione, nel rispetto della legge 146, riguarda il personale della sicurezza aeroportuale, che sciopererà per le prime 4 ore di ogni turno (quelli in servizio in una postazione esterna). Il personale dei varchi di accesso passeggeri, invece, parteciperà all'astensione dal lavoro il giorno 8 maggio dalle 13 alle 17.