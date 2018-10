Scomparsa una donna da Vetrego di Mirano, si sarebbe allontanata da casa mercoledì

L'annuncio durante la trasmissione Chi l'ha Visto in onda mercoledì sera. Una donna di 77 anni, Gianna Salviato, è scomparsa da Vetrego di Mirano. L'anziana, che vive con il marito, si sarebbe allontanata, probabilmente per raggiungere Scaltenigo. Potrebbe essere in difficoltà e aver perso l'orientamento, in quanto soffre di vuoti di memoria. La signora porta occhiali da vista.