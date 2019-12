Mancano notizie di un uomo del Mirese, i famigliari denunciano la scomparsa

Da tre giorni mancano notizie di un uomo residente a Mira, Fabrizio Melodia. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Fabrizio, stando a quanto diffuso sui social, nel corso dell'ultima telefonata alla famiglia, che egli avrebbe fatto mentre si trovava in un'Autogrill a Pesaro, «era contento e stava tornando a casa». Sono stati i parenti a chiedere di diffondere e condividere gli appelli per il ritrovamento dell'uomo, insieme alla foto, poiché di lui, da quel giorno, non avrebbero saputo più nulla.

Il post sul gruppo

Sulla bacheca Facebook di Sei di Mira se... è stato condiviso questo virgolettato: «Ciao a tutti gli amici di Fabrizio Melodia sono sua moglie e vi chiedo aiuto. Non ho più sue notizie dal 23 dicembre. Il 24 sono stata dai carabinieri per fare denuncia di scomparsa. Se qualcuno ha qualche informazione, contattatemi tramite messaggio privato. Grazie».