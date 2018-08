Fa perdere le sue tracce dopo una vacanza a Jesolo, rintracciato a Treviso

L'allarme per il suo allontanamento da casa era apparso sulla pagina Facebook “Se sei di Jesolo…” e domenica, a Treviso in via Pasteur, un’automobilista ha riconosciuto il ragazzo che si era allontanato da una struttura alberghiera della località veneziana, lanciando subito l'allarme al 113. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i poliziotti delle volanti della Questura di Treviso che hanno identificato il ragazzo, infreddolito, e lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per verificare il suo stato di salute.

Si tratta di un giovane cittadino inglese, L.F., il quale era giunto sul litorale jesolano in compagnia di altre persone, tra cui il padre, che nel frattempo era tornato in patria, e alcuni amici e che si era allontanato poche ore prima della partenza dall’albergo in cui si trovava con la famiglia. Portato successivamente in Questura per ulteriori accertamenti, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i genitori che, alla notizia del ritrovamento del figlio, sono giunti nella stessa serata a Treviso con il primo aereo disponibile. I poliziotti delle volanti della Questura di Treviso, ringraziati per aver permesso il ricongiungimento familiare, hanno successivamente affidato il giovane alle cure dei genitori.