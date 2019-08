Bicicletta vicino al fiume, non si hanno più sue notizie: si cerca un uomo

Preoccupazione nel pomeriggio di giovedì a Mira, verso le 17. L'elicottero dei vigili del fuoco ha iniziato a sorvolare la zona, all'altezza del Comune, soffermandosi attorno al fiume e continuando fino a quando sono calate le luci del giorno. Più tardi sono arrivati anche i sommozzatori e hanno iniziato le immersioni nel corso d'acqua, in cerca di una persona del posto che non ha più dato notizie di sé dal pomeriggio, lasciando la propria bicicletta e alcuni indumenti appoggiati su un muretto vicino alle sponde.

L'allarme

È partito da un conoscente della persona di cui mancano notizie. Anche lui del posto, avrebbe riferito di averlo accompagnato verso casa, poco prima, dopo essersi accorto che non era in buone condizioni. Ma lui poi sarebbe uscito di nuovo, in sella alla sua bici, poi trovata vicino al fiume. È a quel punto che è stato dato l'allarme ai pompieri, per timore che gli possa essere successo qualcosa, che possa essere scivolato magari nel tentativo di bagnarsi. Si tratta di una persona di mezza età conosciuta a Mira perchè senza famiglia né parenti. Verso le 21.15 i sommozzatori erano ancora all'opera sui due rami del fiume.