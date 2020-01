Si cerca un 36enne scomparso da alcuni giorni

Domenica mattina si è allontanato dalla comunità di recupero di Agugliaro (Vicenza) dove era ospite e da allora non ha più dato sue notizie. Si sta cercando in questi giorni Alessandro Panisson, 36enne di Mestre e arrivato di recente nel centro berico. Della sua scomparsa si sta occupando anche la trasmissione Rai "Chi l'ha visto?", attraverso la quale i familiari hanno lanciato un appello. Nel frattempo è stata fatta denuncia anche ai carabinieri. «Il padre è molto preoccupato per il figlio, che è in un momento di grande fragilità», è stato detto in trasmissione. Alessandro, che vive con il padre nella terraferma veneziana, non ha il cellulare con sé e si è allontanato con pochi euro. Potrebbe essersi diretto verso Roma, dove ha degli amici.

Le ultime notizie che si hanno di Panisson risalgono proprio a domenica 12 gennaio, quando sarebbe stato invitato ad andarsene dai responsabili della struttura in seguito a un diverbio avuto con un altro ospite. In passato, nel luglio 2015, Panisson si era reso protagonista di un episodio violento avvenuto nel carcere di Venezia, dove era recluso: aveva aggredito un agente di polizia penitenziaria, staccandogli una falange del dito.