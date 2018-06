Tafferugli tra tifosi dopo Venezia-Palermo: "Ci hanno aggrediti con delle spranghe" VIDEO

"Aggrediti con mazze e spranghe di ferro". Uno dei tifosi del Palermo presenti mercoledì al Penzo di Venezia ha raccontato a PalermoToday il "caldo" dopo partita che ha portato a tafferugli tra supporter. "Ci hanno fatto uscire dallo stadio dopo mezz'ora - racconta - perchè per la polizia era una sicurezza. Ci hanno messo in un barcone, eravamo in tanti e strettissimi. Dopo circa 40 minuti siamo scesi dall'imbarcazione e siamo stati messi in 2 autobus. Eravamo quasi 300 persone. Dopo mezz'ora l'autista ci ha lasciato a piazzale Roma, dove era pieno di veneziani".

Qui secondo il racconto sarebbe avvenuto l'agguato. "In molti - continua - si sono dileguati, non avendo piu ddosso la maglia del Palermo. Ma invece 20 ragazzi sono stati aggrediti con mazze e spranghe di ferro. Si sono coperti stando nel bus con le bussole chiuse. Poi uno di loro ha sfondato la bussola con la mazza e si sono difesi. I palermitani hanno usato un estintore che si trovava nel bus per evitare l'irruzione dei veneziani. Solo dopo sono arrivati i carabinieri e polizia. E le ambulanze per curare i feriti. A mio avviso le forze dell'ordine avrebbero potuto gestire meglio la situzione, invece ci hanno lasciati alla mercè dei veneziani".