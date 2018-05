Venezia, scontro fra barche in Rio Novo. "Fermate il traffico, situazione pericolosa"

Incidente tra due barche in mattinata. La collisione è avvenuta in Rio Novo, a Venezia, tra un mezzo dei vigili del fuoco e uno della procura della Repubblica, ed è stata innescata da un'improvvisa avaria capitata al natante dei pompieri. Quest'ultimo, rimasto, senza controllo, è andato a impattare contro l'altra imbarcazione che era di passaggio proprio in quel momento.

"Il traffico va limitato"

Nello schianto due persone sarebbero rimaste ferite, anche se in modo lieve. L'episodio, però, secondo qualcuno, dimostra il potenziale rischio causato dal gran numero di transiti che caratterizza il corso d'acqua. "Bisogna intervenire per limitare il traffico in Rio Novo - commenta il professor Fabio Mozzatto, che già in passato aveva evidenziato il problema - Oltre a rumori, smog, e moto ondoso 24 ore su 24, c'è anche il problema sicurezza. Quanto già previsto, per un motivo o per l'altro, è successo, per fortuna senza morti". E conclude: "Servono contromisure urgenti da parte del Comune o, perché no, proprio della procura".