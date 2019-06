Scontro nave da crociera e battello: bilancio dei feriti, 2 trattenuti in pronto soccorso

Il Suem118 dell’Ulss 3 Serenissima è intervenuto in forze sul luogo dell’incidente tra la nave da crociera e il battello ormeggiato, sulla banchina di San Basilio, coordinandosi con la Sanità Portuale. Tre le ambulanze presenti, supportate dal servizio di idroambulanze.

Soccorsi

Gli operatori del Suem118 hanno prestato le prime cure necessarie sul posto. Quattro i feriti per cui è stato necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell’ospedale civile di Venezia: si tratta di quattro signore, di età compresa tra i 66 e i 72 anni, tutte straniere – due di nazionalità australiana, una neozelandese, una statunitense – che hanno riportato traumatismi di differenti entità. Prestate le necessarie cure, dal Pronto Soccorso sono già state dimesse nella mattinata due delle signore coinvolte, una di nazionalità americana e una di nazionalità australiana; per le altre due i sanitari hanno ritenuto necessario, a seguito degli accertamenti specialistici, un ulteriore periodo di osservazione. La direzione dell’Ulss 3 Serenissima ha seguito ogni fase degli accertamenti, ha attivato un servizio di supporto psicologico per le persone coinvolte e i loro accompagnatori, ed ha allertato la Foresteria dell’Ospedale dedicata ai parenti dei pazienti, dove potranno essere ospitati i familiari che avranno bisogno di un alloggio.