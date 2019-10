Trasporto pazienti, scontro fra sindacati e Ulss3 sull'appalto

Quello sul trasporto dei pazienti, all’esterno e all’interno degli ospedali del distretto sanitario Dolo-Mirano-Noale, sarebbe «un appalto al massimo ribasso», scrivono le sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. Giovedì l’assemblea, con i circa 70 lavoratori della cooperativa Cssa di Spinea che gestisce per conto dell’azienda il servizio. Per Ulss3 il bando include attenzione al lavoro e qualità del servizio erogato agli utenti. Incontro tra le parti fissato per lunedì 4 novembre.

I territori coperti e il volontariato

La gara parte, spiegano i sindacati, dalla stessa base dell’ultimo appalto, ma «coprirà non solo il territorio attuale, ma tutto quello di competenza dell’Ulss, quindi riguarderà anche Mestre, Venezia incluse le isole e Chioggia. Inoltre - aggiungono - nel capitolato non vengono contemplate alcune attività attualmente affidate alla cooperativa come i pedaggi interni dei pazienti tra reparti dell’ospedale. Attività non secondaria, se pensiamo ai frequenti passaggi degli ospedalizzati». Preoccupa i rappresentanti dei lavoratori anche il ricorso al volontariato, che la gara sembrerebbe incentivare: «andrà a sostituire i lavoratori, non ad integrare il servizio». Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno infine chiesto un incontro alla direzione aziendale.

Incontro fissato

Che Ulss3 ha fatto sapere ci sarà. «Siamo disponibili al confronto. La gara ha l'obiettivo di uniformare, anche in tema di trasporti, i livelli di servizio offerti alla popolazione. L’azienda sanitaria ha considerato tre le sue priorità l’esigenza di garantire i livelli occupazionali, e ha inserito nel disciplinare la clausola sociale. I livelli di servizio sono stati quantificati sulla base di una ricognizione delle necessità e delle attività già erogate. L’Ulss 3 ha aderito alla richiesta di incontro sul tema, fissato per lunedì 4 novembre».