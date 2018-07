Venezia, scontro tra vaporetto Actv e granturismo

Scontro tra due imbarcazioni nel pomeriggio di giovedì nelle acque veneziane: coinvolti un vaporetto della flotta Actv in navigazione sulla linea 2 e una motonave della Raffaello Navigazione, venuti a contatto nelle vicinanze dell'imbarcadero Tronchetto Mercato. Non è chiara la dinamica dell'incidente, che comunque non è stato troppo violento: non risultano feriti tra le persone presenti a bordo delle imbarcazioni. Limitati anche i danni alle barche. I passeggeri del mezzo pubblico sono stati fatti scendere e hanno preso la corsa successiva.