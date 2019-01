Scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte avvertita nel Veneziano

Una scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in tutto il Veneziano intorno alla mezzanotte della sera tra lunedì 14 e martedì 15 gennaio. Un movimento ondulatorio ha interessato anche i piani bassi delle abitazioni ed è durato qualche secondo dopo le 00.03. L'epicentro è stato registrato in Emilia Romagna, 11 chilometri al largo della città di Ravenna, con una magnitudo di 4,6 della scala Richter. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose, come riferito dai vigili del fuoco su Twitter. Molte le segnalazioni sui social e quelle giunte alla protezione civile, varie persone si sono riversate in strada in piena notte, nelle zone in prossimità dell'epicentro. Il sisma è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia.

«Terremoto 15 gennaio 2019 - Alle ore 00.03 forte scossa di Magnitudo compresa tra 4.1 e 4.6 rilevata in Emilia Romagna, avvertita distintamente nel nord est d'Italia e sulla costa adriatica», riporta il sito del Centro Meteo Italiano.