Gruppo di scout veneziani disperso tra i monti: salvati all'alba dopo una notte di ricerche

Sono stati tratti in salvo e stanno bene i cinque scout di Venezia dispersi da martedì sera in una zona impervia sopra Forni di Sotto (Udine), recuperati dai tecnici del soccorso alpino locale assieme agli operatori della guardia di finanza di Tolmezzo. Il salvataggio è avvenuto al termine di una notte di angoscia: stamattina, non appena si è fatta luce, l’elicottero della protezione civile si è alzato in volo per mettersi alla ricerca dei ragazzi, individuandoli alle 6.30.

Dispersi

Erano finiti in un punto scosceso verso il fondo di un torrente, a 850 metri di altitudine, tra rocce e fitta vegetazione. Partiti ieri dal sentiero CAI 373, a quota 690 metri, intendevano raggiungere i 1400 metri per poi rientrare lungo lo stesso percorso. Scendendo lungo il sentiero, però, hanno smarrito la traccia, incrodandosi nel punto in cui sono stati poi ritrovati senza riuscire a proseguire. Stamattina, una volta accertata la loro posizione, i soccorritori sono partiti a piedi alla foce di un ruscello che si tuffa nel Tagliamento (condotti fin lì dall’elicottero) e lo hanno risalito per duecento metri, fino a raggiungere i dispersi. Quindi li hanno scortati e riaccompagnati alla base.

Coordinate gps

Le operazioni erano iniziate alle 21.30 di ieri, inizialmente in base alle coordinate gps che hanno però portato le ricerche fuori strada, probabilmente perché il segnale agganciato dalle celle telefoniche in montagna può essere fluttuante e impreciso. E' stato più efficace il servizio SMS locator, sviluppato e brevettato proprio dal soccorso alpino: le nuove coordinate conducevano in un altro punto, molto più a est e 400 metri più in basso rispetto a quello rilevato in precedenza. All’alba la prima squadra è rientrata ed è potuto partire l’elicottero in perlustrazione, che grazie alla luce ha potuto individuare gli scout.