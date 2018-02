Municipale trova un'auto rubata grazie allo scout speed: "Miglior risposta alle polemiche"

Lo scout speed mette nel mirino un'altra auto rubata. Stavolta a finire nell’occhio elettronico dello strumento in dotazione alla polizia locale di San Donà è stata una una Fiat Multipla parcheggiata in zona ospedale. Il sensore ha immediatamente rilevato la mancata assicurazione del mezzo, e dai controlli successivi di rito è emerso come l’auto fosse stata rubata a Jesolo il 3 gennaio scorso.

"Migliore risposta alle polemiche"

"Questa è la migliore risposta alle solite polemiche sullo scout speed che si sta dimostrando un ausilio fondamentale per la sicurezza - sottolinea il sindaco Andrea Cereser - Sarebbe umanamente impossibile controllare file di auto in sosta per accertare se ve ne sia una rubata o se tutte siano dotate di revisione e assicurazione. Con lo scout speed bastano pochi secondi per ripristinare situazioni di illegalità". L’automobile è stata restituita al proprietario.