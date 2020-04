«Marco Dori... Coppate», a Mira compare una scritta con insulti al sindaco

"Marco Dori... Coppate". E' la scritta comparsa nelle ultime ora a Mira, riferita al sindaco del paese e opera di un vandalo sul quale sono in corso accertamenti. L'autore della scritta potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e rischia una denuncia.

Il primo cittadino, attraverso un post sulla sua pagina Facebook, ha commentato la vicenda. «Buongiorno a tutti, anche a chi rovina un patrimonio della comunità - ha scritto Marco Dori -. Per gli insulti, basta facebook... Non sporcate nulla e ci mettete - forse - anche la faccia. Un abbraccio grande e, come al solito, il sindaco c'è, lavora, e la sua porta è sempre aperta!».