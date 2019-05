L'Azzolini di Mirano riprende vita: ecco tutti i lavori del plesso scolastico

Lavori di restyling alla scuola primaria di Mirano. Durante la sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali il comune ha eseguito alcuni lavori di manutenzione nella mensa della scuola primaria “Azzolini” in via Villafranca.

I lavori

L’intervento più consistente ha riguardato la ridipintura interna ed esterna dell’edificio e la verniciatura degli elementi metallici portanti che sorreggono la copertura. L'intervento ha avuto un costo complessivo 6.748 euro. La sigillatura e la pulizia esterna di tutti i serramenti, infine, è costata una spesa totale di 4.960 euro.