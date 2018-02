Neve a Chioggia e stato d'emergenza: giovedì scuole chiuse, salta anche il mercato

Scuole chiuse a Chioggia. È il provvedimento dell'Amministrazione in virtù delle nevicate che si sono abbattute in provincia di Venezia, e che secondo le previsioni dell'Arpav, dopo lo stallo di mercoledì, dovrebbero riprendere nella giornata di giovedì. Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha segnalato la situazione di allerta meteo dalla mezzanotte dell'1 marzo fino alle 14 di venerdì, e il primo cittadino Alessandro Ferro ha imposto di interrompere le attività in tutti gli istituti scolastici, oltre ad annullare il mercato settimanale in Corso del Popolo.

L'ordinanza del sindaco

"Considerate le previsioni metereologiche in peggioramento che sicuramente determineranno notevoli intralci alla circolazione stradale e gravi difficoltà nella erogazione dei servizi pubblici essenziali - si legge nell'ordinanza - e per evitare ulteriori disagi sia al personale sia alla popolazione scolastica si disponde per la giornata del 1° marzo 2018 la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche di qualunque ordine e grado operanti nel territorio comunale e la soppressione della giornata del mercato maggiore settimanale".