Criticità idraulica in Veneto orientale, scuole chiuse mercoledì: ecco dove

I fiumi in piena, nello specifico il Piave, e il rischio esondazione (per quanto nel Veneziano la situazione sia monitorata e sotto controllo), hanno convinto il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto a disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto orientale anche per la giornata di mercoledì 31 ottobre.

I Comuni

Nello specifico, rimarranno chiusi gli istituti dei comuni di Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave e San Donà di Piave. In queste città, dunque, il provvedimento prolunga di un giorno la sospensione delle attività scolastiche che era già stata adottata per le giornate di lunedì 29 e martedì 30 ottobre.