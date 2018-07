"E' scomparso tra le onde", ricerche in corso di un possibile sub disperso a Cortellazzo

Preoccupazione nel tardo pomeriggio di sabato per le sorti di un sub segnalato in difficoltà più o meno a 3 miglia dalla costa mentre si trovava in acqua. Una volta giunta la segnalazione alle autorità è subito scattata la macchina dei soccorsi, nella speranza che si sia trattato di un falso allarme. Sul posto, nel territorio di Cortellazzo, si sono portate alcune motovedette della capitaneria di porto, con in più l'apporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Gli accertamenti continueranno finché ci sarà luce a sufficienza. Della situazione sono state informate anche le forze dell'ordine.