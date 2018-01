Nel Miranese il commercio è social: tutti i negozi in un portale web collegato a Facebook

Le attività del Miranese fanno squadra e si promuovono insieme con lo stesso marchio: nasce “Portale del Miranese”, per avere a portata di smartphone tutti i negozi e i locali del territorio, con le loro offerte, servizi e iniziative aggiornate in tempo reale, mentre nei social ecco la pagina che raccoglie tutti gli annunci e le promozioni. A coordinarle Confcommercio del Miranese e un gruppo di cittadini e commercianti “social”.

Tre pacchetti per i commercianti

Il nuovo sito sarà responsive, ovvero facilmente navigabile anche da smartphone e tablet. Ogni attività poi, a fronte di una quota di partecipazione, potrà promuoversi su due distinti canali: uno per la promozione dei propri prodotti e offerte, l’altro per fornire informazioni sulla propria attività o eventuali eventi in programma. Tre i modi per partecipare: il primo, gratuito, in modalità base, inserendo solo il proprio nome e recapito nell’elenco delle attività del Miranese; il secondo, standard, per esserci anche con servizi come gallery di foto e geolocalizzazione su mappa, il terzo, “premium”, fornirà anche info su accessi e statistiche. Il portale inoltre promuoverà tutti gli eventi del territorio, come Notti bianche, manifestazioni, iniziative di Natale, giornate di apertura straordinaria, mercati.

"Sei del Miranese se..."

Parte da leone la faranno i social collegati con il portale, che daranno spazio a tutte le attività in un’unica pagina. La curiosità è che l’esperienza messa a disposizione, in questo caso, è quella maturata attraverso gruppi spontanei di cittadini come “Sei di Spinea se” e simili. È nato così “Sei del Miranese se…offerte & annunci”, aperto ad attività e privati, dove si potranno inserire e valutare offerte e annunci di compravendite. Un mercato online che però guarda al successivo incontro, valorizzando quindi i luoghi tradizionali del commercio: i negozi. Tutte le novità verranno presentate nella sede di Confcommercio del Miranese, in via Firenze 12 a Mirano, mercoledì 24 gennaio alle 20.30. L’incontro è rivolto principalmente ai titolari di attività e servizi: per partecipare basta telefonare al 041.5785511/4 o scrivere a marketing@confcommerciodelmiranese.it. Info anche sul sito www.confcommerciodelmiranese.it.