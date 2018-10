Violenza sessuale di gruppo al Molocinque, assolti i due promoter

Erano stati accusati di aver abusato sessualmente di una ragazza. Di averle offerto dei drink, oltre a quelli che aveva già bevuto, e di averla violentata dietro al bancone all’interno del noto locale «Molocinque», di Marghera. Giovedì mattina, però, i due promoter portati a processo dal pm Lucia D’Alessandro, sono stati assolti. Il gup David Calabria ha letto la sentenza, specificando che «il fatto non costituisce reato» e riservandosi 90 giorni per le motivazioni. L’accusa aveva chiesto una condanna di cinque anni a testa per i due promoter che avevano scelto il rito abbreviato e che durante il processo non hanno mai negato di aver avuto un rapporto sessuale con la giovane. Secondo loro, però, era consenziente.

I fatti risalgono alla notte del 2 aprile del 2016. All’interno del locale era stata organizzata una festa alla quale la ragazza aveva partecipato insieme all’allora fidanzato. La musica, il divertimento, qualche bicchiere di troppo. La giovane era tornata a casa insieme all’ormai ex compagno. Le telecamere l'avrebbero immortalata mentre usciva dal club insieme al fidanzato e per la difesa, rappresentata dall'avvocato Fabio Pinelli, i video dimostravano che non era in stato di alterazione psico-fisica. Alcuni giorni dopo la presunta violenza, si era presentata in commissariato a Marghera per denunciare. La ragazza aveva affermato di non riuscire a ricordare completamente l'accaduto.

Stando al suo racconto, i due promoter le avrebbero offerto altri drink oltre a quelli che aveva già bevuto durante la serata per poi consumare la violenza in un angolo del locale, dietro un bancone. La ragazza, dopo la denuncia, era stata accompagnata all’ospedale: i medici non avevano trovato tracce di violenza ma era passato del tempo. Il pm D’Alessandro, però, ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti dalla polizia scientifica, oltre alle immagini registrate dalle telecamere del locale che avevano immortalato i momenti precedenti e successivi al fatto e ha portato a processo i due promoter. In una delle precedenti udienze la stessa giovane ha testimoniato raccontando, in lacrime, ciò che aveva denunciato in passato. Giovedì mattina, invece, è stata sentita la testimonianza dell’ex fidanzato e al termine della discussione il giudice ha assolto gli imputati.