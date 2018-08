Senza documenti, cerca di sferrare un calcio a un carabiniere: arrestato a Caorle

È accaduto martedì, nel primo pomeriggio, a Caorle. Il personale della società che gestisce la linea di autobus, ha chiesto l’intervento dei carabinieri per la presenza di un giovane, di colore, che già qualche giorno addietro aveva tenuto una condotta aggressiva nei confronti dei controllori.

Aggressione

I militari dell'Arma, una volta sul posto, gli hanno chiesto i documenti, accorgendosi che il ragazzo fingeva di non capire. La stessa richiesta formulata dai carabinieri in lingua inglese ha prodotto lo stesso risultato. Anzi, l'atteggiamento dell'uomo è diventato ancora più sfrontato. Poi ha iniziato ad agitare le braccia facendo segno alla pattuglia di andarsene. A quel punto i militari gli hanno chiesto di seguirli in caserma, ma il giovane, per nulla collaborativo, ha sferrato un calcio a uno mancandolo di poco.

Arresto

Subito bloccato, anche per evitare che potesse creare panico tra i presenti, è stato caricato sull’autoradio e condotto in caserma. Sprovvisto di documenti, è stato identificato in un cittadino nigeriano del ’94, ospite al centro di accoglienza di Cona, e tratto in arresto per resistenza a un pubblico ufficiale e, così come disposto dal pm di turno di Pordenone, chiuso in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.