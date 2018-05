Raffica di arresti: "Sequestrato hotel a Venezia". La replica: "Siamo aperti e operativi"

Nell'ambito di una operazione della guardia di finanza di Monza che ha portato all'arresto di 21 persone sarebbe stato anche sequestrato un hotel di lusso di Venezia. Contattato, al centralino dichiarano di cadere dalle nuvole: "E' una giornata come tutte le altre, siamo aperti e operativi come sempre", si sottolinea.

Retata per associazione a delinquere

Le notizie che arrivano dalla Lombardia, però, parlano di un'inchiesta che avrebbe coinvolto un imprenditore brianzolo e un ex magistrato che prestava servizio alla sezione fallimentare del Tribunale di Monza. Gli arrestati sarebbero accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Dieci le persone finite in carcere: misure notificate nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria.

"Fatture per operazioni inesistenti per 95 milioni di euro"



L'inchiesta sarebbe da un esposto di una lista d'opposizione di un Comune della provincia di Monza e Brianza che avrebbe denunciato presunte irregolarità nell'esecuzione di alcuni lavori pubblici, portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti dalla guardia di finanza di Monza, a seguito di un'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un gruppo di società riconducibili a un imprenditore edile calabrese, residente in Brianza, accusato, tra le altre cose, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 95 milioni di euro, con distrazioni patrimoniali per un valore di 234 milioni di euro.