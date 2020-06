Auto e barche: sequestro da oltre 150mila euro a un trafficante di Chioggia

Auto, moto e barche per un valore totale di oltre 150mila euro sono state sequestrate in queste ore ad una persona di Chioggia che, nelle scorse settimane, era finita in arresto per traffico di droga. Per la precisione si tratta di due automobili, una delle quali del valore stimato di 45mila euro, un motoveicolo e due barche; inoltre, una somma di oltre 100mila euro in titoli e depositi. A effettuare l'operazione sono stati gli uomini della Divisione anticrimine della questura di Venezia, in coordinamento con il commissariato di Chioggia.

L'uomo, come detto, era già stato arrestato circa un mese fa in seguito a un'indagine dei poliziotti del commissariato locale: da tempo lo spacciatore era tenuto d'occhio anche perché il suo tenore di vita non era giustificato dal reddito. In parallelo alle indagini, la Sezione indagini patrimoniali della Divisione anticrimine ha avviato degli specifici accertamenti sulla situazione economico-reddituale del pusher: le prove raccolte sono state sottoposte al vaglio del tribunale, che ha emesso il provvedimento preventivo di urgenza con il quale è stato disposto il sequestro eseguito in queste ore.

La misura di prevenzione del sequestro anticipato a fine di confisca, così come previsto dal codice antimafia, serve ad impedire l’utilizzo o il reimpiego dei beni provenienti, anche in parte, da "attività illecite poste in essere da soggetti ritenuti particolarmente pericolosi". Successivamente il tribunale stabilirà se procedere alla confisa definitiva e a quel punto i beni potrebbero confluire nell’agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per poi essere reimpiegati a fini sociali.