"Barca frigo" sequestrata e sugli scaffali cibo per animali scaduto da più di un anno

Scatolette di cibo per animali scadute da più di un anno, elettrodomestici e vestiti irregolari, una "barca frigo" sequestrata perché non a norma. Sono solo alcuni dei risultati raggiunti dei controlli dei carabinieri del Nucleo natanti del Reparto operativo di Venezia, che hanno mantenuto alta l'asticella dopo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della compagnia di Venezia sabato scorso al Tronchetto. Le verifiche hanno riguardato soprattutto il trasporto acqueo, mettendo nel mirino non solo del Tronchetto, ma anche quelle antistanti il Canale della Giudecca e di San Marco. Sono state oltre 40 le imbarcazioni monitorate: tra queste, appunto, dopo i controlli sui documenti di bordo e sulle dotazioni di sicurezza, è scattato il sequestro penale per un mezzo nautico attrezzato con frigo non in regola con le norme poste a salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Sequestri anche in terraferma

I risultati numerici maggiori sono stati però raggiunti in terraferma, deve i militari del Nucleo natanti hanno concentrato l'attenzione su possibili centri di vendita riferimento dei venditori abusivi che "lavorano" in centro storico. Nel mirino soprattutto vestiti e pelletteria, tra Meste e Zelarino. In un esercizio commerciale gestito da cittadini asiatici sono stati sequestrati migliaia di capi d'abbigliamento, articoli di bigiotteria e per la casa, cosmetici, elettrodomestici e alimenti per animali non in regola con etichettamento e confezionamento.

Cibo per animali scaduto da più di un anno

Da prassi nell'esercizio è stato controllato anche il reparto sui cibi per animali. Alcune scatolette e alcune barrette alimentari sono risultate scadute da più di un anno. Centinaia le confezioni sequestrate. Per questo motivo i carabinieri in una nota invitano a porre sempre attenzione sulle date di scadenza e sull'etichettamento dei prodotti. I risultati sono stati presentati alla Procura e all'autorità amministrativa competente.