Stretta sul commercio abusivo sul litorale di Eraclea, fronte comune carabinieri-Locale

Stretta delle forze dell'ordine sul commercio abusivo ad Eraclea Mare. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri, dieci uomini in tutto di cui alcuni in borghese, sono stati impegnati sul litorale nei giorni scorsi, procedendo con sequestri di merce abbandonata dai venditori in fuga e la redazione di quattro verbali di violazione.

Sequestri

Tra gli oggetti rinvenuti e sequestrati, si contano 31 asciugamani, 34 pinguini gonfiabili, 90 aquiloni, oltre a numerosi braccialetti, borse, portafogli e oggetti in legno. Il servizio interforze, organizzato tra il comandante dei carabinieri Pasquale Tardio e il comandante della polizia locale Domenico Finotto, è il primo di una serie di servizi interforze, che si aggiungono a quelli svolti autonomamente dai rispettivi Corpi, sia in arenile, sia nel territorio comunale nel corso dell'estate.