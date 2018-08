Spiagge Sicure 2018, stretta sul commercio abusivo: sequestrati oltre 15mila articoli

Cinque denunce e 5 cittadini extracomunitari espulsi. Cui si aggiungono il sequestro di 15.310 articoli, contraffatti (1.186 unità) e non (14.124). Sono i numeri dell'operazione "Spiagge Sicure 2018", promossa dal capo della Polizia il per il 2 agosto. Proprio nella giornata di giovedì è stata definita in Prefettura la strategia di azione congiunta tra polizia, carabinieri, polizia locale e guardia di finanza nei Comuni di Venezia, Caorle, Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo e San Michele al Tagliamento.

L'intervento diffuso sul litorale

L'intervento è stato articolato in modo tale da coprire tutte le fasi della filiera illecita del commercio dei prodotti contraffatti e ha riguardato il momento dell'offerta e della vendita della merce ai bagnanti ed ai turisti sulle spiagge. Il controllo è stato esteso anche al centro storico di Venezia, ad alcuni esercizi commerciali sulla terraferma, nonché nei punti di transito e di arrivo degli abusivi nelle predette località balneari. In tutto sono state 270 le unità delle forze dell'ordine mobilitate allo scopo.